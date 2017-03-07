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Мужчины живут меньше, но приятнее, чем женщины, - ученые

За такое они должны благодарить тестостерон
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Сайт 360tv.ru опубликовал новость, по которой мужчины по годам проживают меньше, чем женщины - но при этом получают больше удовольствия от жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Стоит отметить, что здесь идёт речь о жизненном отрезке, когда человек имеет нормальное состояние здоровья, а его энергия и работоспособность приносит максимум результата.

Врач-физиолог Константин Шадрин считает, что за такое мужчины должны благодарить гормон тестостерон. Доктор давно изучает гормоны. и уверен: именно тестостерон даёт мужчине полноценную жизненную энергию, с помощью которой он может прожить отрезок отрезок, отведённый ему, весьма приятно.

Известно, что у мужчин выделение тестостерона происходит в большем объёме, чем у женщин. Учёные из США провели исследование - но не столько научное, сколько социальное. Оказалось, что к 60 годам мужчина и женщина сравниваются по количеству тестостерона. Именно поэтому после 60 лет жизни особи мужского пола чувствуют себя не так энергично. У женщин выработка этого гормона увеличивается в этот возрастной период - и потому у дам в возрасте 60+ больше интереса к жизни.

Таким образом, считает врач-физиолог Константин Шадрин, природа сделала всё справедливо, уравняв жизненное удовольствие для женщин и мужчин.

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