​Новый пожар на рыбацком судне в Охотском море

Рядом дежурит спасательное судно «Сибирский» из Владивостока

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

6 марта в рыбном цеху рыболовного морозильного сейнера «Каролина-33», находящегося в дрейфе в северной части Охотского моря, произошел пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на сообщение спасательно-координационного центра РМРФ.

Пострадавших нет. Начата естественная вентиляция помещения, где находится очаг пожара. Наблюдается небольшая задымленность. Осуществляется контроль во избежание повторного возгорания.

При первой возможности начнется осмотр внутренних помещений силами аварийной партии спасательного судна «Сибирский» из Владивостока.