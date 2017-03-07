Из Интернета удалят книгу, пропагандирующую суициды

Выявлено 102 страницы с текстом книги

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Специалисты Роскомнадзора выявили 102 интернет-страницы с текстом книги Стейси Крамер «50 дней до моего самоубийства». В Российской Федерации официально установлено, что книга содержит противоправную информацию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Ранее решения о запрете распространения этой книги на территории страны вынесли Дорогомиловский, Таганский, Бабушкинский и Гагаринский районный суды Москвы.

Так, доказано, что в сюжетной линии произведения имеются описания способов совершения самоубийства. Кроме того, в тексте присутствуют высказывания, побуждающие к совершению самоубийства, а также аргументы и суждения, способные склонить к принятию решения о совершении самоубийства

Ссылки на интернет-страницы с текстом книги внесены в единый реестр запрещенной информации, администраторам сайтов и хостинг-провайдерам направлены уведомления о необходимости удалить противоправную информацию.