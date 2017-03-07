Накануне 8 Марта жительницу Приморья задержали с нелегальным алкоголем

Она дала признательные показания

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В понедельник, 6 марта, полицейские линейного отдела полиции города Находки Приморского края задержали женщину, продававшую нелегальный алкоголь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточного УМВД на транспорте. Жительница региона была задержана при реализации двух бутылок спиртного, не имеющего маркировки и акцизных марок. В ходе проверки было изъято четыре бутылки алкогольной продукции и две купюры номиналом 1 000 рублей, все изъятое передано на ответственное хранение. Опрошенная гражданка дала признательные показания. Проводится проверка.