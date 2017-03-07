Александр Приходько: Прошло 9 дней голодовки, от Путина до сих пор тишина

Депутат Думы Владивостока намерен дойти до конца

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Депутат Думы Владивостока Александр Приходько голодает уже 9-й день, надеясь, что президент России Владимир Путин обратит внимание на расследование уголовного дела в отношении него, а также на его проекты, сообщает РИА VladNews.

Ежедневно Александр Приходько о своем самочувствии отписывается на своей страничке в Fb, где неравнодушные люди продолжают его поддерживать. За 9 дней депутат похудел на 7,5 кг, жалуется на головную боль из-за голодания. Однако от президента России до настоящего времени ничего не слышно.

- Я надеюсь дойти до конца. В скором времени планирую объявить «сухую» голодовку, это будет продолжаться вплоть до моей смерти, - сообщил корреспонденту РИА VladNews Александр Приходько.

Корреспондент РИА VladNews узнал, как депутаты относятся к голодовке своего коллеги.

«Александр Приходько решил совместить приятное с полезным во время поста. Я буду считать большой удачей, если вдруг Приходько похудеет, на это обратит внимание президент Путин и отправит его исполнять задуманное. Копать русло Амура. В части обвинений Приходько в нападении на людей, я поддержу коллегу. Зачем лепить «горбатого»? Нужно прекращать такие судилища».

Андрей Галицкий

«Каждый имеет право на защиту своих прав, он выбрал такой. Для меня главное, чтобы не повредил свое здоровье! Голодание полезно, но в меру!»

Станислав Примаченко

«По-моему мнению, уголовное дело в отношении депутата Приходько не совсем ясное. Депутат защищал интересы жителей, их право на чистую экологическую среду, борясь с незаконной свалкой. Был избит, да еще и дело уголовное завели на него. Это как понимать? Считаю Думе города Владивостока необходимо взять это дело под контроль и выступить в защиту депутата».

Павел Ильницкий

Как ранее сообщало РИА VladNews, о своем намерении голодать Александр Приходько объявил еще в понедельник, 27 февраля, сообщив, что его голодовка продлится до тех пор, пока президент России Владимир Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, которое было возбуждено Следственным комитетом против депутата еще в 2015 году, а также не обратит внимания на его проекты.