В праздники доллар будет радовать жителей Владивостока

Курс валют на 7 марта

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.34 рубля, а евро - 61.86 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщают, что в праздничные дни стоимость доллара повышаться не будет, как и стоимость европейской валюты. Однако они не исключают, что после 10 марта, ввиду экономического положения России, доллар может подскочить до 60-61 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Бинбанке за 58.45 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 58.10 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 62.00 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 61.35 рубля за один евро.