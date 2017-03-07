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Обнаружена новая эмоция

Ученые из Испании исследовали grima
Фото: LiveJournal Фото: LiveJournal
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Международная группа ученых показала, что ощущение, которое вызывается звуком скрежета вилки по тарелке, представляет собой отдельную эмоцию и может поддаваться контролю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Причины, по которым определенные звуки, например скрип мела по доске, вызывают у людей неприятные ощущения, неизвестны. Прошлые работы показали, что подобные сигналы относятся к диапазону 2000–4000 Герц, к которому ухо человека наиболее чувствительно. Также известно, что эти звуки стимулируют активность амигдалы — области мозга, участвующей в формировании эмоции страха.

В новой работе ученые из Мадридского университета Комплутенсе и других учреждений провели эксперимент со 116 испаноговорящими студентами и 37 добровольцами из Германии и Великобритании. В испанском языке звуки упомянутого типа определяются понятием grima — на первом этапе авторы предложили студентам охарактеризовать это явление. Чаще всего grima ассоциировали с «неприятным ощущением», «отвращением» и «дрожью», тогда как к наиболее популярным участники отнесли звуки скрежета вилки или ножа по тарелке, царапанье поверхности предметов и скрип мела по доске.

На втором этапе англо- и немецкоговорящие испытуемые прослушивали несколько групп звуков, которые вызывали различные эмоции, в том числе звуки рвоты, крик и grima. Наблюдения показали, что при прослушивании звуков последней группы сердцебиение добровольцев ненадолго замедлялось, после чего резко ускорялось и восстанавливало ритм спустя шесть секунд. Реакция на другие стимулы сопровождалась более резким замедлением и плавным учащением сердцебиения. Причем электропроводность кожи во всех случаях была одинаковой.

По мнению авторов, полученные данные указывают на то, что grima в меньшей степени, чем звуки, вызывающие другие неприятные ощущения, побуждают человека к обороне, стимулируя его, однако, на активность. Затем испытуемых попросили сознательно игнорировать один из звуков grima — скрежет вилки по тарелке. В результате интенсивность реакции на этот стимул снизилась, тогда как остальные звуки grima по-прежнему вызывали у них изменение пульса. Таким образом, grima является специфическим видом эмоции и может сознательно контролироваться, считают ученые.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

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