Отопительный сезон во Владивостоке проходит в штатном режиме

Во Владивостоке насчитывается 650 километров тепловых сетей

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Отопительный сезон во Владивостокском городском округе проходит в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Чрезвычайных ситуаций и крупных технологических аварий в системах теплоснабжения не зарегистрировано. Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации приморской столицы.

Детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры, а также жилищный фонд, предприятия и частные учреждения приморской столицы обеспечены стабильным теплоснабжением. Запасы угля, предназначенные объектам малой теплоэнергетики, соответствуют нормам.

Сегодня во Владивостоке насчитывается 650 километров тепловых сетей. За минувшую неделю порывы были обнаружены на улицах Невская, Бестужева, Калинина и ряду других. Благодаря оперативной и качественной работе аварийно-восстановительных бригад, действующих на базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», все неполадки устранены в нормативные сроки.

Для информации

Во Владивостоке сформированы аварийно-восстановительные бригады, которые укомплектованы необходимым оборудованием, инструментами и средствами связи. Эти бригады работают в круглосуточном режиме. При возникновении нарушений на теплосетях следует обращаться по телефону: 245-78-42.