Подарки к 8 Марта - по знакам Зодиака

Самый ожидаемый презент - букет цветов

Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Учитывая характеристику по гороскопу каждого знака Зодиака можно сориентироваться что и как подарить своей даме на праздник 8 марта. Конечно самым ожидаемым подарком на 8 марта будет симпатичный букет цветов. Его можно приобрести лично или заказать с курьером доставку. Тогда получится сюрприз, пишет сайт aroma.su.

Речь пойдет о том, как выбрать подарок для женщины на 8 Марта, которая не безразлична вам, когда хочется, чтобы подарок понравился и запомнился. Можно ориентироваться на дату рождения и соответственно на знак Зодиака, в котором расположено Солнце. Но есть вероятность ошибки, так как Солнце может быть расположено в одном знаке, а скопление планет, восходящий знак в другом, и женщина будет иметь характер этого несолнечного знака. Поэтому имеет смысл взять характеристики знаков Зодиака и определить к какому знаку Зодиака больше всего подходит по характеру женщина, которой вы собираетесь сделать подарок, и исходить уже из этого в выборе подарка на Международный женский день.

Некоторые любят дарить деньги, называя это универсальным подарком. Но, во-первых, таким подарком можно обидеть человека, особенно близкого, потому что каждому хочется внимания и заботы, а не желания «откупиться». А во-вторых, подарок на 8 Марта несет на себе энергетику того, кто дарит, а на подаренные деньги будет приобретена вещь, о которой даритель может и не знать. Поэтому, если вы хотите сделать женщине приятное, стоит подумать: а что ей будет действительно приятно получить в подарок.

Овен

Обладает характером напористым, ярким иногда даже агрессивным. Женщины-Овны — опасные существа для мужчин, потому что в них кипит настоящая страсть, хотя они могут это и не показывать. При этом Женщина-Овен обладает упрямством, но оно внешнее: если на что-то она говорит «нет, не хочу», то это не значит, что она на самом деле этого не хочет. Поэтому Женщину-Овна не имеет смысла спрашивать «подарить ли тебе это», она скорее всего скажет «нет», хотя возможно ей хотелось именно этот подарок на 8 Марта.

Женщина-Овен в чем-то амазонка и поэтому считается хорошим подарок для нее нож, ружье, что-то из спортивного снаряжения. Действительно Овнихи ведут активный образ жизни, любят спорт и такой подарок им пригодится, но все же мыслят они вовсе не как мужчины, и подарок им стоит сделать другой. На самом деле Женщина-Овен внутренне женщина в квадрате или в кубе, и ждет от вас она женский подарок на 8 Марта. Характерно, что они любят яркие насыщенные цвета, и чтобы подарки имели все же какую-нибудь практическую ценность.

Телец

Представительницы знака Тельца внешне и внутренне относятся к самому женственному знаку Зодиака. Очень хозяйственны, любят вкусно покушать, хотя очень часто себя в этом ограничивают. Часто склонны к полноте, и мучают себя диетами, голодом. Если вы подарите женщине-Тельцу на 8 Марта что-то вкусное, она будет рада и будет помнить это долго. Тельцы любят, чтобы было все впрок и на пользу, но в отношении подарка это не всегда справедливо. Часто Женщина-Телец радуется подарку не практичному, а больше красивому. Что-то практичное, нужное для хозяйства она сама купит или с вас стребует, а что-то воздушно-красивое, совершенно непрактичное, она не купит, и будет этому рада. Это вы увидите по ее глазам, которые у Тельцов отличаются выразительностью. Телец знак бесхитростный и чувства свои скрывать не будет. Но учтите, Телец — самый упрямый знак Зодиака и довольно злопамятный, поэтому если вам Телец сказал вам «я этого не хочу, мне этого не нравится», а вы это не восприняли всерьез, то вы рискуете поплатиться. Если вы знаете Тельца, то можете подобрать ему подарок на 8 Марта и через много прошедших лет, у них вкусы практически не меняются.

Близнецы

Женщины-Близнецы контактны, легки в общении, но угодить им с подарком сложно. Вкусы у близнецов меняются по семь раз на дню. Угадать, что подарить Близнецу очень сложно. Но все же вы не ошибетесь, если своим подарком оставите новые впечатления у Близняшки Поэтому подарком им может служить путешествие, приключение. И если им понравится оно, хотя они все путают, у них ветер в голове, они будут помнить всю жизнь. При всей своей воздушности, Близнецы тоже любят покушать, причем новое необычное для них. Близняшки как ни какой другой знак любят цветы, и если вы подарите охапку цветов или какие-то необычные цветы, они будут счастливы. Кроме того, Близнецы любят читать, и вы можете подарить книгу на 8 Марта.

Рак

Главное, что отличает Рака, это — привязанность к дому, дом для Рака — святое место. Если Рак приглашает вас к себе домой, то его намерения по отношению к вам очень серьезны. И тем более если задерживает вас у себя дома, предлагает остаться, пожить, то он вам по-настоящему предан. Для Раков характерно, что у них есть любимые «штучки»: от большой, например, машины, до маленькой — ручки. Их может быть несколько, они их оберегают, чистят, полируют. Кроме того, Раки обожают старинные, пришедшие из глубины веков вещи, которые могут стать их любимыми «штучками». Лучший подарок для Раков на 8 Марта это — что-то для уходя за этой «штучкой». У Раков сложные отношения с пищей, они часто отравляются. Проблемы с желудком часто обостряются вблизи дня рождения, поэтому непривычную пищу Раку лучше не дарить и не предлагать, это может испортить весь праздник. Женщины-Раки очень романтичны. Поэтому они оценят ваш романтический подарок, особенно если при этом он еще сгодится в хозяйстве. Раки любят благовония, романтические масла, но надо хорошо знать вкус женщины-Рака, чтобы угодить ей на праздник 8 марта. Вообще, любимые благовония, духи — лучший подарок для водного знака.

Нелишне будет купить цветы и подарить ей миленький букетик на праздник.

Лев

Лев — царь природы и дарить подарок ему надо царский: дорогой и красиво оформленный. Львы отличаются прекрасным вкусом и хорошим знанием того, что сколько стоит. Поэтому Львице не стоит дарить дешевую бижутерию. Она сразу поймет, что это подделка. Если уж нет денег, то можно подарить на 8 Марта что-то откровенно недорогое, но яркое, сделанное со вкусом или шутку в виде множества вложенных друг в друга коробочек, но красивых, в яркой блестящей упаковке. Льву будет приятно внимание и ваш труд по упаковке такого подарка. Вручать подарок следует в праздничной обстановке, пышно, с выражением восхищения. Вообще, восхищение и лесть, иногда даже явная, — ключик к сердцу Льва. Лев, в особенности мужчина, благосклонно отнесется к просьбе покровительства и защиты, выполнить подобную просьбу ему будет не менее приятно самого дорого подарка. Чего Львы не переносят на 8 Марта , так это пренебрежения. Поэтому им в особенности не рекомендуется дарить деньги, они могут обидеться. Или если уж вы дарите деньги на 8 Марта , то это должна быть достаточно большая сумма, упакованная, например, в красивый кожаный чемоданчик. Как и Близнецы Львы будут рады романтическому путешествию или сказочному ужину при свечах, который они запомнят надолго.

Дева

Дев часто характеризуют как сухих и расчетливых. Но это относится далеко не ко всем Девам. При этом часто забывается, что Девы весьма общительны и обязательны, в большей части чистюли, любят все здоровое: пищу, методы очищения, системы оздоровления. Девы любят дом и отличаются хозяйственностью. Но их практичность, в отличии от Раков или Тельцов, основана больше на умении экономить накопленное. Деве можно подарить на 8 Марта что-то полезное, для хозяйства в том случае, если вы точно знаете, что она хотела бы купить, но не покупает из соображений, например, экономии. Знаком Девой как и Близнецами управляет Меркурий, и они будут благодарны вам, если вы их вытащите куда-нибудь в путешествие, особенно если оно будет оздоровительным. Девы любят читать и обрадуются книгам по здоровому образу жизни Дарить что-то из одежды Девам трудно, так как они очень требовательны к ее комфорту. Мужчины-Девы более неприхотливы в смысле подарка, и будут рады полезному предмету или спортивному, а лучше оздоровительному тренажеру или атрибуту. Вычурного или тонкого подарка они могут не понять. Если вы хотите, чтобы Дева оценила ваш подарок на 8 Марта , то подробно расскажите что это и как им пользоваться, потому что она может этого не понять, но виду не подать, а подарок убрать куда-нибудь подальше.

Весы

Трудный знак в смысле выбора подарка, как для мужчин, так и для женщин. Весы — большие эстеты, у них хороший вкус, и они в курсе моды, даже мужчины. Если вы решили сделать подарок Весам, то это должно быть что-то утонченное, не обязательно дорогое, но вещь должна быть стильная, без подделки под известную фирму, а главное — красивая, со вкусом сделанная. Женщинам-Весам можно подарить бижутерию, но сделанную хорошо. Они благосклонно отнесутся к традиционному подарку — букету цветов и коробке конфет, главное, чтобы в подарке не было диссонанса: цветы и конфеты были в красивой упаковке, а конфеты при этом вкусные. Весы парадоксальный знак: с одной стороны они большие романтики, а с другой — довольно расчетливы. И вам, чтобы сделать им приятное, предстоит найти золотую середину между этими двумя крайностями. Идеальный подарок для Весов девушкам на 8 Марта — под имеющуюся любимую вещь подобрать что-то сочетающееся, комплект. Но это сделать не просто, Весы обладают практически совершенным вкусом, и вам придется потрудиться.

Скорпион

Один из самых сложных знаков Зодиака. Скорпионы отличаются злопамятностью, причем коварной. Если обидели Тельца, то это сразу видно по нему, а Скорпион обиду скрывает, но может припомнить ее вам в самый неподходящий момент. Это обидчивый знак, в особенности по отношению к близким людям. И выбирать подарок Скорпиону — очень трудная вещь. Какой-то дорогой подарок Скорпион может не оценить, потому что они очень часто не знают цену вещам, а специально узнавать сколько стоит не будут. Поэтому Скорпиона можно пригласить в магазин и вместе с ним выбрать дорогой подарок, например, на 8 Марта . Особенно это относится к Женщинам-Скорпионам. Скорпионы любят экстремальные вещи. И если вы, к примеру, подарите перстень с отделением для яда, а лучше вместе с ядом, они будет очень довольны. Мужчина-Скорпион придет в восторг от банки с ядом, поставит ее на видное место и будет всем показывать. Женщина-Скорпион — это Женщина с большой буквы, она страстная, внутренне очень женственная, в чем-то хищная, это женщина-вамп. Поэтому подарок должен быть подарок для Женщины, и что-то полезное в дом не подойдет. Скорее всего этому зодиаку придется дарить на 8 Марта роскошный букет цветов.

Стрелец

Лучший подарок для Стрельца — это лошадь, так как конный вид спорта всегда считался любимым стрельцовским занятием. Почти все Стрельцы, как мужчины, так и женщины, достаточно спортивны, по крайней мере до какого-то возраста. И тогда, в качестве подарка подойдет какой-нибудь спортивный инвентарь. Можно подарить и что-нибудь другое, главное, что важно для Стрельца, чтобы подарок был престижным. Если вы дарите вещь близкому человеку, то одной престижности мало, надо хорошо знать его вкусы и подарить вещь, которая будет им соответствовать.

Например, если Женщина-Стрелец любит розы, а вы ей подарили на 8 Марта другие цветы, пусть даже редкие и дорогие, она может обидеться, правда, обида быстро забудется, но будет высказана сразу: «Ты что, разве не знаешь, что я люблю розы?». Стрельцы любят покушать, но дарить вкусные вещи, даже экзотические и редкие, небезопасно. Стрелец может остаться недовольным и сказать: «Ты что, меня за обжору принимаешь?» Это же относится и к такому традиционному подарку женщинам, как книга по кулинарии или о вкусной и здоровой пище. Стрельцы любят все необычное, необычное для места, где они живут, то что привезено издалека, поэтому им можно подарить на 8 Марта какую-нибудь диковинку, они ей будут рады.

Козерог

Козероги обладают истинной, настоящей практичностью. Практичность Тельца дальше завтрашнего дня не идет, он не умеет копить и не видит далеко идущую пользу. Практичность Девы основана на экономии и сохранении того, что есть, это практичность по форме, а не по содержанию, притом Девы часто забывают цель, с какой они экономят. А у Козерогов практичность — свойство изначальное, присущее людям этого знака. При этом Женщины-Козероги не так сухи и жестки, как принято их считать, и романтические отношения, любовь играют большую роль в их жизни.

Подарок на 8 Марта , который вы дарите Козерогу, обязательно должен быть ему нужен. Козероги не терпят ничего лишнего, оно у них теряется, или они его выбрасывают. Подарок Козерогу может быть и лишен полезности, но тогда он должен быть ярким, романтическим, и главное — заряжен вашей любовью. Козерог, посмотрев на подарок, должен понять как долго вы его выбирали, мучались, искали и наконец нашли. Козероги привыкают в жизни добиваться всего сами, поэтому подарить что-то, чего у них нет, но им нужно, сложно. А то, что по-настоящему пропитано любовью будет всегда к месту.

Козероги обладают устойчивым вкусом, стилем в одежде и в жизни. Если вы надеетесь, что подарите Козерогу что-то непривычное для него, пусть даже очень подходящее, и он изменит свой вкус, то вы можете ошибиться. Для Козерогов важно, чтобы вещь была надолго. Даже цветы они предпочитают не срезку, а растущие в горшочке. А подаренные срезанные розы на 8 Марта пытаются укоренить.

Водолей

Знак непонятный, сложный. Всем окружающим Водолеи кажутся новаторами, тянущимися ко всему новому. А на самом деле они большие консерваторы. Это когда у них в голове возникает новая идея, Водолеи относятся к ней положительно, а новое из окружения воспринимается ими настороженно. Тем не менее Водолеям можно дарить экстравагантные, неординарные вещи, что-то яркое, броское, пусть даже где-то безвкусное, но переходящее за все рамки общепринятого. Это доставит им радость. Но все же лучше сделать подарок, опираясь на вкус Водолея. Но здесь главная трудность — понять Водолея другому человеку очень и очень сложно. Рыбы Рыбы проявляются как мягкие, загадочные, несколько таинственные люди. Часто понять, что они говорят, а тем более что делают, бывает трудно. Поэтому подарите им на 8 Марта что-то стандартное, то, что не требует особого осмысления. Интересно собранная флористами композиция из цветов и симпатичная игрушка понравится любому водолею.

Рыбы

Рыбы — самый тяжелый случай в выборе подарка на 8 Марта , так как не то что вы, а даже они сами не знают, чего они хотят. Рыбы очень внушаемый знак, и даря подарок, вы можете долго рассказывать, какой замечательный подарок вы дарите, как он необходим, и как он пригодится. Рыба поверит, правда через пару дней забудет о подарке, но в момент вручения будет искренне рада. Но если вы делаете подарок близкому человеку и хотите, чтобы память о нем осталась надолго, то в подарок нужно вложить большой заряд любви. Можно подарить недорогую вещь, безделушку, но вовремя и с большим чувством, и Рыба будет счастлива. Рыбы отличаются хорошим вкусом, тонко чувствуют вещь полезную и вредную, добрую и злую. Но главное, что для них важно — то чувство, с которым вы дарите. По тому как Рыба относится к вашему подарку, можно сказать как она относится к вам. Подарок любимого человека Рыба долго хранит и бережет.