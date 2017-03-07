Стало известно, кому больше всех грозит импотенция

Выявленная закономерность является достаточно значимой

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Турции выяснили, что мужская импотенция напрямую связана с кровью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

По мнению исследователей, мужчины с группами А (вторая), В (третья) и АВ (четвертая) в четыре раза чаще то есть испытывают проблемы в постели, чем те, у которых группа крови О (первая). Стоит отметить, что 44% населения планеты имеют первую группу крови. Оставшиеся 56% делят между собой все остальные группы крови.

350 мужчин в возрасте до 60 лет приняли участие в эксперименте турецких ученых. Все из них уже успели испытать на себе половую дисфункцию. После эксперимента исследователи пришли к выводу, что у носителей второй, третьей и четвертой групп крови чаще возникали проблемы сексуального характера, вне зависимости от других факторов: образа жизни, веса, сопутствующих заболеваний и прочего.

Особенно не повезло обладателям «не тех» групп крови, если они уже достигли сорока лет, — им, говорят добрые исследователи, скорее всего, уже не помогут ни «Виагра», ни другие «проверенные», в том числе народные средства.