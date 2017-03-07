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Общество

В Приморском океанариуме сом Солдатова проявляет интерес к людям

Сома привезли из Хабаровска три года назад
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Сом, живущий в экспозиции «Река Амур и озеро Ханка», научился брать рыбу из рук. Он подплывает к бьющему приманкой по воде сотруднику, высовывает голову и заглатывает добычу. Более того, по словам специалистов, сом различает своих «кормильцев». К новому человеку может и не подойти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

В природе сом хорошо слышит, если какое - либо животное барахтается на поверхности. Эту его особенность и постарались использовать. Приручали сома с унитарной целью: пища не должна оставаться на дне. Он не станет ее искать, будет ждать следующей кормежки.

Отметим, что Сома Солдатова привезли из Хабаровска три года назад. С тех пор он подрос на треть и весит сейчас порядка сорока килограммов. Сотрудники зовут своего подопечного Гарик.

Сомы малоподвижны и очень терпеливы. Живущий в океанариуме сом Солдатова может часами находиться в одном положении, с приподнятым хвостом. При рождении эти рыбы держатся горизонтально, молодые сомы полностью лежат на дне. Но с возрастом хвост уходит вверх.

«Наш сом самодоволен, с огромным чувством достоинства, и нацелен на то, чтобы без особенных усилий получить добычу, - рассказывает начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных рек и озер Анатолий Семенченко. - Ему нужна крупная, осязаемая пища, которую он будет несколько дней переваривать.

Поначалу сом жил в водоеме с щуками, сазанами, калугами и осетрами. Но начал лидировать. Причем показал несвойственную сомам прыть и наступательность. Гонял сазанов, кусал калуг, пытался отгрызть им плавники. Одним словом, пощады никому не давал.

То же самое началось, когда его поселили в водоем с осетрами в главном корпусе. Сначала он вел себя скрытно, отстаивался в укромном месте. А потом взялся за старое, начал хулиганить. Пришлось отселить. Наш сом пытается доминировать везде. При этом он все - таки ближе к образу Будды - спокойный, сытый, довольный, степенный. И почти все время находится в одной точке. У нас все спрашивают, живой ли он?».

У сома Солдатова внушительный ротовой аппарат, но нет ни одного клыка, которым можно захватить добычу. Он ее просто глотает. Челюстной аппарат - в виде щетки, что нехарактерно для хищника. Маленькие многочисленные зубы. Но давление челюстей - несколько сот килограммов на квадратный сантиметр. Захват настолько мощный, что нет силы, способной разжать эти челюсти. Добычу чувствует усами, главным для него органом осязания. А вот зрением похвастать не может, он ночной хищник. Глаза рудиментарны. Сом ощущает только свет, темноту и очень плохо - добычу.

Кормят сома Солдатова в экспозиции «Река Амур и озеро Ханка» в понедельник, среду и пятницу в 11 часов.

Автор фоторепортажа: Приморский океанариум

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