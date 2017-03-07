В России запустят индекс качества городской среды

Соответствующая методика уже разработана и будет опробована в этом году

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Жители российских городов смогут оценить качество благоустройства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Соответствующую методику разработал Минстрой РФ, проект вынесут на широкое обсуждение в апреле. Об этом стало известно на всероссийском семинаре по формированию комфортной городской среды, который проходит в Казани 6-7 марта. В мероприятии принимает участие делегация Приморского края во главе с вице-губернатором Евгением Вишняковым.

Индикатором результатов масштабной программы по благоустройству городских дворов, парков и общественных зон будет не количество отремонтированных объектов, а общественное мнение, подчеркнул заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис сегодня, 6 марта.

«Эксперты разработали индекс качества городской среды, который будет отражать, как оценивают жители городов происходящие изменения, действительно ли их мнение учтено, уделяется ли более пристальное внимание озеленению и уборке территорий. Таким образом, результатом работы региона по приоритетному проекту будет являться не объем проделанной работы, а ее качество, по мнению населения», – отметил замглавы Министерства.

Он также добавил, что соответствующая методика уже разработана и будет опробована в этом году. Вынести на широкое обсуждение индекс качества городской среды планируется в апреле.

Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков подчеркнул, активное общественное участие – ключевой и принципиальный момент в реализации проекта по формированию комфортной городской среды.

«Это совершенно новый механизм принятия решений по благоустройству значимых для людей территорий, делающий их активными участниками этого процесса. Жители приморских городов должны сами решить, какие дворы, парки, скверы или другие общественные зоны необходимо благоустроить в первую очередь, где-то нужна детская, где-то спортивная площадка, а где-то зеленая зона. только после их одобрения дизайн-проекты будут претворены в жизнь. Муниципалитеты должны инициировать общественные обсуждения, а люди –быть активнее», – отметил заместитель главы региона.

Напомним, делегация Приморского края во главе с вице-губернатором Евгением Вишняковым принимает участие во всероссийской обучающей программе Минстроя по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», которая проходит в столице Республики Татарстан городе Казань. Участники обсудят не только теорию формирования экономически эффективной городской среды, стратегию пространственного развития территории, но и практический механизм запуска и реализации приоритетного проекта в регионах. Один из приоритетных вопросов –благоустройство городских дворов и озеленение населенных пунктов.

Отметим, в Приморье на формирование современной городской среды в этом году будет направлено более 470 миллионов рублей, 390 из них - из федерального бюджета.