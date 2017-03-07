​Психиатр о «группах смерти»: За детьми идет охота в соцсетях 11:28, 07 марта ​Психиатр о «группах смерти»: За детьми идет охота в соцсетях
Александр Приходько: Прошло 9 дней голодовки, от Путина до сих пор тишина 11:20, 07 марта Александр Приходько: Прошло 9 дней голодовки, от Путина до сих пор тишина
В Приморье зафиксировано 13 возгораний 10:12, 07 марта В Приморье зафиксировано 13 возгораний
Новостная лента
Март, 07 вторник
11:57
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
11:57
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
11:57
Прекрасная половина Приморья рассказала, чего хочет на 8 марта Эксклюзив
11:52
В Приморском океанариуме сом Солдатова проявляет интерес к людям Фото
11:44
Обнаружена новая эмоция
11:39
В России запустят индекс качества городской среды
11:28
​Психиатр о «группах смерти»: За детьми идет охота в соцсетях
11:20
Александр Приходько: Прошло 9 дней голодовки, от Путина до сих пор тишина
11:17
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смерти молодой девушки
11:02
Двухэтажный дом загорелся в Приморье
10:54
В праздники доллар будет радовать жителей Владивостока
10:49
Мастер-план Владивостока Видео
10:44
В России ужесточаются меры от птичьего гриппа
10:34
Жительница Приморья отправится в тюрьму за кражу банковской карты
10:23
В связи с празднованием 8 Марта изменен график работы МФЦ Владивостока
10:12
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
10:01
Во Владивостоке создана Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта
09:55
Выиграй 100 дней фитнеса за репост
09:49
Музей связи «Ростелекома» провел рабочую встречу с сотрудниками музея им. Арсеньева
09:46
По факту ДТП с несовершеннолетним в Приморье проводится проверка
09:34
Сотрудник полиции пойдет под суд за применение в отношении обвиняемого электрошокера в Приморье
09:22
В программу ВЭФ с 2017 года войдет турнир по дзюдо, - по поручению президента России
09:20
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:14
По факту смерти несовершеннолетний в Приморье проводится проверка
09:09
Гороскоп на 7 марта
08:34
Часть Владивостока останется без света во вторник, 7 марта Адреса
08:24
Во Владивостоке сегодня сильный ветер
07:34
В Приморье пройдет "горячая линия" о пищевой безопасности
05:04
Ученые рассказали, когда у интернет-троллей происходит "обострение"
04:13
Когда ЕГЭ в России 2017: утверждены сроки проведения ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ
03:32
В Париже у россиянина украли часы Graham за 110 тысяч евро‍
02:31
Ольга Бузова отправилась в турне по России
00:01
Около 110 человек погибли в Сомали за двое суток из-за голода
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4093 (32) от 07 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Безупречны во всем
Закончилась сказка «Адмирала»
Память о Даманском хранят в Приморье
В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили
Противогаз, химзащита и дети
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

​Психиатр о «группах смерти»: За детьми идет охота в соцсетях

Взрослые вступили в борьбу с подростковым суицидом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Соцсети, как могут, борются с суицидом,сообщает РИА VladNews со ссылкой на радио Sputnik

«Instagram в сотрудничестве с Роскомнадзором удалил 321 ссылку с информацией, которая имела отношение к деятельности, так называемых, «групп смерти». Facebook разрабатывает алгоритм, который будет отслеживать настроения пользователей и помогать тем, кто нуждается в психологической помощи. Ежедневно специалисты Роскомнадзора блокируют в соцсетях около 150 сообществ, посвященных самоубийствам. Скорость реакции на российских ресурсах составляет 1-3 часа. Информация с зарубежных ресурсов, как правило, удаляется в течение суток. Чиновники подошли к проблеме довольно радикально: нет интернета - нет проблем. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил законодательно запретить интернет во время учебного процесса в школах, используя для этого технические или административные меры. Цензура нужна, а запреты нет», - считает врач-психиатр Александр Федорович.

«Цензура нужна в обязательнейшем порядке, и этим должны заниматься соответствующие силовые структуры. А что касается запретов - это совершенно не решение. Фишка заключается в том, что интернет позволяет сжать до пространства одного монитора бесконечное время и бесконечное расстояние. И он интересен тем, что ты, находясь в своей спальне, можешь общаться с людьми, которые находятся на противоположной стороне земного шара. Раньше таких реалий не было, и мы общались в подъезде, во дворе. А интернет-пространство - это возможность общаться с людьми, которых ты не знаешь, и никогда не узнаешь и отследить никогда не сможешь. Уникальная возможность виртуального пространства позволяет перелопатить огромное количество людей. Есть определенные группы лиц, подростков, детей, которые находятся в сложном состоянии, возможно, в измененном психическом состоянии, страдающих определенными расстройствами или переносящими определенные психологические проблемы в семье. И интернет, как фильтр, который позволяет этих людей вычислить, они в эти группы входят, их находят в соцсетях, их находят в различного рода диалогах. За ними идет охота. Это не дети и подростки ищут для себя подобного рода сайты и решения», - рассказал в эфире радио Sputnik психиатр.

По словам Александра Федоровича, родителям не мешало бы посмотреть на собственное поведение, прежде чем что-то запрещать ребенку.

«Если родители сами проводят большую часть своего времени в интернете, и не являют собой пример правильных форм поведения, правильных форм восприятия и решения социальных проблем, у таких родителей дети будут сидеть в интернете. Дети будут искать возможности обходить всевозможные препоны, и т. д. и попадать вот в эти сети», - заключил эксперт.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В связи с празднованием 8 Марта изменен график работы МФЦ Владивостока
10:23, 07 марта 2017 В связи с празднованием 8 Марта изменен график работы МФЦ Владивостока

С 9 марта прием граждан будет проходить в обычном режиме

Выиграй 100 дней фитнеса за репост
09:55, 07 марта 2017 Выиграй 100 дней фитнеса за репост

Трилитон проводит конкурс

Музей связи «Ростелекома» провел рабочую встречу с сотрудниками музея им. Арсеньева
09:49, 07 марта 2017 Музей связи «Ростелекома» провел рабочую встречу с сотрудниками музея им. Арсеньева

Гостями экскурсии также стали учащиеся гимназии №1 Владивостока

Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:20, 07 марта 2017 Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание

Гороскоп на 7 марта
09:09, 07 марта 2017 Гороскоп на 7 марта

Сегодня можно оторваться от реальности

Часть Владивостока останется без света во вторник, 7 марта
08:34, 07 марта 2017 Часть Владивостока останется без света во вторник, 7 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня сильный ветер
08:24, 07 марта 2017 Во Владивостоке сегодня сильный ветер

В крае местами небольшой снег