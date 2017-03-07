​Психиатр о «группах смерти»: За детьми идет охота в соцсетях

Взрослые вступили в борьбу с подростковым суицидом

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Соцсети, как могут, борются с суицидом,сообщает РИА VladNews со ссылкой на радио Sputnik.

«Instagram в сотрудничестве с Роскомнадзором удалил 321 ссылку с информацией, которая имела отношение к деятельности, так называемых, «групп смерти». Facebook разрабатывает алгоритм, который будет отслеживать настроения пользователей и помогать тем, кто нуждается в психологической помощи. Ежедневно специалисты Роскомнадзора блокируют в соцсетях около 150 сообществ, посвященных самоубийствам. Скорость реакции на российских ресурсах составляет 1-3 часа. Информация с зарубежных ресурсов, как правило, удаляется в течение суток. Чиновники подошли к проблеме довольно радикально: нет интернета - нет проблем. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил законодательно запретить интернет во время учебного процесса в школах, используя для этого технические или административные меры. Цензура нужна, а запреты нет», - считает врач-психиатр Александр Федорович.

«Цензура нужна в обязательнейшем порядке, и этим должны заниматься соответствующие силовые структуры. А что касается запретов - это совершенно не решение. Фишка заключается в том, что интернет позволяет сжать до пространства одного монитора бесконечное время и бесконечное расстояние. И он интересен тем, что ты, находясь в своей спальне, можешь общаться с людьми, которые находятся на противоположной стороне земного шара. Раньше таких реалий не было, и мы общались в подъезде, во дворе. А интернет-пространство - это возможность общаться с людьми, которых ты не знаешь, и никогда не узнаешь и отследить никогда не сможешь. Уникальная возможность виртуального пространства позволяет перелопатить огромное количество людей. Есть определенные группы лиц, подростков, детей, которые находятся в сложном состоянии, возможно, в измененном психическом состоянии, страдающих определенными расстройствами или переносящими определенные психологические проблемы в семье. И интернет, как фильтр, который позволяет этих людей вычислить, они в эти группы входят, их находят в соцсетях, их находят в различного рода диалогах. За ними идет охота. Это не дети и подростки ищут для себя подобного рода сайты и решения», - рассказал в эфире радио Sputnik психиатр.

По словам Александра Федоровича, родителям не мешало бы посмотреть на собственное поведение, прежде чем что-то запрещать ребенку.

«Если родители сами проводят большую часть своего времени в интернете, и не являют собой пример правильных форм поведения, правильных форм восприятия и решения социальных проблем, у таких родителей дети будут сидеть в интернете. Дети будут искать возможности обходить всевозможные препоны, и т. д. и попадать вот в эти сети», - заключил эксперт.