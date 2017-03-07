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В связи с празднованием 8 Марта изменен график работы МФЦ Владивостока

С 9 марта прием граждан будет проходить в обычном режиме
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В приморской столице в связи с празднованием Международного женского дня изменен график работы муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Сегодня, 7 марта, все отделения МФЦ будут работать до 19 часов, кроме территориально обособленного структурного подразделения в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 36), оно будет открыто до 17 часов. 8 марта отделения МКУ «МФЦ ВГО» будут закрыты.

С 9 марта прием граждан будет проходить в обычном режиме.

Для получения консультации или справки по вопросам услуг, оказываемых МФЦ, достаточно в часы работы отделений позвонить по единому многоканальному телефону в единую информационно-справочную службу 230-34-84. Открыт и адрес электронной почты МФЦ для обращений граждан – mfc-vlc@mfcvl.ru.

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