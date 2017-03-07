В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смерти молодой девушки

Расследование продолжается

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

По факту смерти 16-летней девушки в поселке Врангель возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как ранее сообщало РИА VladNews, инцидент произошел в понедельник, 6 марта, в квартире дома на первом этаже во время тушения пожара было обнаружено тело 16-летней девушки со следами термического воздействия.

Установлено, что возгорание в квартире произошло в результате неосторожного обращения с пиротехническим сигнальным устройством.

В настоящее время следователи выясняют, при каких обстоятельствах в квартире дома оказалось пиротехническое сигнальное устройство.

Расследование уголовного дела продолжается.