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В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смерти молодой девушки

Расследование продолжается
Фото: U74.Ru Фото: U74.Ru
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

По факту смерти 16-летней девушки в поселке Врангель возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как ранее сообщало РИА VladNews, инцидент произошел в понедельник, 6 марта, в квартире дома на первом этаже во время тушения пожара было обнаружено тело 16-летней девушки со следами термического воздействия.

Установлено, что возгорание в квартире произошло в результате неосторожного обращения с пиротехническим сигнальным устройством.

В настоящее время следователи выясняют, при каких обстоятельствах в квартире дома оказалось пиротехническое сигнальное устройство.

Расследование уголовного дела продолжается.

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