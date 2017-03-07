Двухэтажный дом загорелся в Приморье

Причины возгорания будут установлены специалистами

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную часть Уссурийского городского округа поступила информация о пожаре. Очевидец происшествия рассказал диспетчеру о том, что в селе Заречное на улице Пионерская горят двухэтажный дом и надворные постройки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к тушению пожара. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Объекты, расположенные вблизи так же не пострадали. На тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины возгорания будут установлены специалистами.