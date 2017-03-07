В Приморье зафиксировано 13 возгораний

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 13 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморью. На тушение было задействовано 140 человек личного состава и 37 единиц техники.
По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра на территории Приморского края выявлена 31 тепловая аномалия в 8-ми муниципальных образованиях: 7 –в Кавалеровском муниципальном районе, 1 – в Михайловском муниципальном районе, 1 – в Ольгинском муниципальном районе, 8 – в Пограничном муниципальном районе, 5 – в Ханкайском муниципальном районе, 6 – в Хасанском муниципальном районе, 1 – в Хорольском муниципальном районе, 2 – в Чугуевском муниципальном районе. Проверяются.