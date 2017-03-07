Музей связи «Ростелекома» провел рабочую встречу с сотрудниками музея им. Арсеньева

Гостями экскурсии также стали учащиеся гимназии №1 Владивостока

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Музейно-выставочный центр «Ростелекома» провел мастер-класс для сотрудников краеведческого музея имени В.К. Арсеньева. Основной целью встречи был обмен опытом по проведению экскурсий для детей младших классов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".

Гостями экскурсии также стали учащиеся гимназии №1 Владивостока. Во время мероприятия гости музея увидели коллекцию старинных телефонных аппаратов, макет первой телефонной будки в России, смогли детально рассмотреть рабочее место телефонистки начала ХХ века.

Куратор музейного центра Борис Василькевич рассказал посетителям о том, как развивалась связь в Приморском крае, какой вклад в победу внесли связисты во время Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы посетили уникальный музей нашего города. Все экспонаты, которые удалось увидеть - это важная часть истории связи. Очень интересна подача информации для детей, всегда лучше запомнить что-то, если ты участвуешь в процессе. Школьники активно отвечали на вопросы викторины об истории связи», – поделилась впечатлениями методист музея им. В.К. Арсеньева Елена Сушко.

«Встречи с коллегами из других музеев очень ценны, хотелось, во-первых, показать наш музейно-выставочный центр и работу с детьми. Во-вторых, очень важно получать обратную связь и обмениваться опытом», – отметил куратор музея связи Борис Василькевич.

В 2017 году музейно-выставочному центру «Ростелекома» исполняется 15 лет. За время его работы собрана значительная коллекция экспонатов. В музее регулярно проводятся экскурсии, на которые можно записаться по телефону: 8 (423) 240 60 58. Адрес музея: Владивосток, Светланская, 57.