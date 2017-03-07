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Политика и экономика

Во Владивостоке создана Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта

Комментарии политиков и бизнесменов
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке зарегистрирована Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Идея создания организации, которая будет площадкой для взаимодействия власти и бизнеса, обсуждалась на II Восточном экономическом форуме в 2016 году.

- Важно, что инициаторами создания Ассоциации стали сами резиденты, - рассказал председатель организации Антон Скорик. - У нас уже сформирован перечень вопросов, с которыми у резидентов возникают сложности. Особенно актуальна тема предоставления земельных участков без проведения торгов.

– Большинство предпринимателей уже знают друг друга давно. Одна из целей – методическая помощь тем резидентам, которые только начинают свои проекты. Особенно это востребовано для тех предпринимателей, которые только начинают свой бизнес. Вторая цель – мониторинг того, что происходит, и сбор лучших практик, - сказал член совета директоров ООО «Владивостокский Рыбный Порт» Денис Сарана.

- Хотелось бы сделать систему (система поддержки инвестиционных проектов в ДФО - РИА VladNews) самонастраивающейся, чтобы препятствий, которых сейчас достаточно много, не было вообще, – прокомментировал директор ООО "Авиаполис Янковский" Константин Богданенко, отметив, что во время Сочинского экономического форума полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сказал, что пока в макрорегионе все еще работает в ручном режиме.

- Важно знать "истории успеха", получать обратную связь от тех, кто зашел в Свободный порт, иметь возможность обсудить свои замыслы по развитию бизнеса с теми, кто уже реализует свои проекты, – уточнил гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов. – В этом одно из назначений Ассоциации поддержки резидентов СПВ. В свою очередь, Корпорация и Минвостокразвития формируют еще один канал коммуникации с инвесторами - Общественный совет Свободного порта Владивосток при Министерстве по развитию Дальнего Востока.

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