По факту ДТП с несовершеннолетним в Приморье проводится проверка

Мальчик госпитализирован

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 36-летнего жителя Находки, который сообщил, что совершил наезд на несовершеннолетнего в поселке Врангель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ и медики. Установлено, что 36-летний водитель автомашины Toyota Belta, двигаясь на улице Внутрипортовой, совершил наезд на 13-летнего школьника, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

Мальчик был доставлен в реанимацию с травмами различной степени тяжести.

Стаж вождения владельца иномарки составляет 8 лет, в текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.