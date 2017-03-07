Сотрудник полиции пойдет под суд за применение в отношении обвиняемого электрошокера в Приморье

Расследование дела окончено

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Хасанскому району, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Бывший сотрудник полиции обвиняется в превышение должностных полномочий. По версии следствия, инцидент произошел 11 ноября 2016 года. Фигурант дела, осознавая, что подозреваемый в краже не намерен сознаваться в содеянном, дал незаконное указание надеть на него наручники и применил в отношении него электрошоковое устройство.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.