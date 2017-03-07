В программу ВЭФ с 2017 года войдет турнир по дзюдо, - по поручению президента России

Стали известны новые подробности ВЭФ-2017

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками Форума лидеров студенческих и молодежных организаций поручил правительству РФ включить турнир по дзюдо на призы президента Всеяпонской федерации дзюдо Ясухиро Ямаситы в культурную программу III Восточного экономического форума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. По поручению главы государства, с 2017 года турнир по дзюдо станет обязательной частью программы ВЭФ.

Необходимо отметить, что Владимир Путин давно поддерживает добрые отношения с членом российско-японского Совета мудрецов, профессором факультета физкультуры университета Токай, победителем Олимпиады-84 Ясухиро Ямаситой. Сам президент России является мастером спорта по дзюдо.

"Я очень признателен тому, что соревнование за Кубок Ямасита Ясухиро по дзюдо был добавлен в культурную программу Восточного экономического форума. Это большая честь для меня. Данный Кубок разыгрывается среди молодых людей от 13 до 15 лет. Я искренне желаю, чтобы молодежь, на плечах которой лежит будущее добрососедских отношений России и Японии, на татами боролись изо всех сил, а после матча завязывали узы дружбы, – рассказал Ясухиро Ямасито. – Искренне надеюсь, что Восточный экономический форум пройдёт с большим успехом и Дальневосточный регион будет развиваться всё активнее".

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, в настоящее время завершается прием предложений по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.

"Восточный экономический форум стал международной площадкой с насыщенной повесткой. Здесь обсуждаются последние мировые тренды экономики, укрепляются связи России с другими странами, обсуждаются крупнейшие сделки и инвестиции, – сказал Галушка. – Главная цель всех мероприятий – привлечь как можно больше инвесторов и экспертов на Дальний Восток, сделать так, чтобы восточные земли нашей страны стали действительно территорией опережающего развития. И в то же время дать импульс социальной сфере: сделать более эффективным здравоохранение, образование, вовлечь как можно больше людей в спорт".

Напомним, Восточный экономический форум проходит в соответствии с поручением президента России ежегодно во Владивостоке. Третий ВЭФ запланирован на 6-7 сентября. Одной из составляющих форума станет молодежная компонента. Внимание к молодежному движению и спорту в этом году на форуме будет акцентировано впервые.

"Одна из идей, которая обсуждалась, включить молодежную компоненту в повестку Восточного экономического форума. Уже принято решение о том, что одно из мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдёт на полях Восточного экономического форума", - прокомментировал глава Минвостокразвития.

В 2016 году Восточный экономический форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие Форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей.