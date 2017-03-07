В Приморье зафиксировано 13 возгораний 10:12, 07 марта В Приморье зафиксировано 13 возгораний
В программу ВЭФ с 2017 года войдет турнир по дзюдо, - по поручению президента России 09:22, 07 марта В программу ВЭФ с 2017 года войдет турнир по дзюдо, - по поручению президента России
Два междугородних рейса из Владивостока отменены 09:20, 07 марта Два междугородних рейса из Владивостока отменены
Новостная лента
Март, 07 вторник
10:26
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
10:26
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
10:26
Прекрасная половина Приморья рассказала, чего хочет на 8 марта Эксклюзив
10:23
В связи с празднованием 8 Марта изменен график работы МФЦ Владивостока
10:12
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
10:01
Во Владивостоке создана Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта
09:55
Выиграй 100 дней фитнеса за репост
09:49
Музей связи «Ростелекома» провел рабочую встречу с сотрудниками музея им. Арсеньева
09:46
По факту ДТП с несовершеннолетним в Приморье проводится проверка
09:34
Сотрудник полиции пойдет под суд за применение в отношении обвиняемого электрошокера в Приморье
09:22
В программу ВЭФ с 2017 года войдет турнир по дзюдо, - по поручению президента России
09:20
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:14
По факту смерти несовершеннолетний в Приморье проводится проверка
09:09
Гороскоп на 7 марта
08:34
Часть Владивостока останется без света во вторник, 7 марта Адреса
08:24
Во Владивостоке сегодня сильный ветер
07:34
В Приморье пройдет "горячая линия" о пищевой безопасности
05:04
Ученые рассказали, когда у интернет-троллей происходит "обострение"
04:13
Когда ЕГЭ в России 2017: утверждены сроки проведения ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ
03:32
В Париже у россиянина украли часы Graham за 110 тысяч евро‍
02:31
Ольга Бузова отправилась в турне по России
00:01
Около 110 человек погибли в Сомали за двое суток из-за голода
Март, 06 понедельник
23:03
Мамы Приморья могут выйти на пенсию раньше
22:27
Сахалинец требовал с девочек 11-13 лет их интимные фото
21:02
Владельцам торговых точек выписывают штрафы за неубранный снег
20:24
Хоббиты и драконы существуют, - ученые
19:35
Будущие мамы приняли первые поздравления с наступающим 8 Марта
18:17
Самые актуальные события на VladNews за 6 марта
18:03
Один лесной пожар действует в Приморье
17:52
В генплане Владивостокской агломерации учтут все скверы, парки и зеленые зоны
17:41
Ученые описали «невидимую» болезнь мозга
17:40
В Находке нашли источник угольной пыли
17:28
В Приморье в ДТП пострадал охотинспектор
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4093 (32) от 07 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Безупречны во всем
Закончилась сказка «Адмирала»
Память о Даманском хранят в Приморье
В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили
Противогаз, химзащита и дети
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

В программу ВЭФ с 2017 года войдет турнир по дзюдо, - по поручению президента России

Стали известны новые подробности ВЭФ-2017
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками Форума лидеров студенческих и молодежных организаций поручил правительству РФ включить турнир по дзюдо на призы президента Всеяпонской федерации дзюдо Ясухиро Ямаситы в культурную программу III Восточного экономического форума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. По поручению главы государства, с 2017 года турнир по дзюдо станет обязательной частью программы ВЭФ.

Необходимо отметить, что Владимир Путин давно поддерживает добрые отношения с членом российско-японского Совета мудрецов, профессором факультета физкультуры университета Токай, победителем Олимпиады-84 Ясухиро Ямаситой. Сам президент России является мастером спорта по дзюдо.

"Я очень признателен тому, что соревнование за Кубок Ямасита Ясухиро по дзюдо был добавлен в культурную программу Восточного экономического форума. Это большая честь для меня. Данный Кубок разыгрывается среди молодых людей от 13 до 15 лет. Я искренне желаю, чтобы молодежь, на плечах которой лежит будущее добрососедских отношений России и Японии, на татами боролись изо всех сил, а после матча завязывали узы дружбы, – рассказал Ясухиро Ямасито. – Искренне надеюсь, что Восточный экономический форум пройдёт с большим успехом и Дальневосточный регион будет развиваться всё активнее".

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, в настоящее время завершается прием предложений по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.

"Восточный экономический форум стал международной площадкой с насыщенной повесткой. Здесь обсуждаются последние мировые тренды экономики, укрепляются связи России с другими странами, обсуждаются крупнейшие сделки и инвестиции, – сказал Галушка. – Главная цель всех мероприятий – привлечь как можно больше инвесторов и экспертов на Дальний Восток, сделать так, чтобы восточные земли нашей страны стали действительно территорией опережающего развития. И в то же время дать импульс социальной сфере: сделать более эффективным здравоохранение, образование, вовлечь как можно больше людей в спорт".

Напомним, Восточный экономический форум проходит в соответствии с поручением президента России ежегодно во Владивостоке. Третий ВЭФ запланирован на 6-7 сентября. Одной из составляющих форума станет молодежная компонента. Внимание к молодежному движению и спорту в этом году на форуме будет акцентировано впервые.

"Одна из идей, которая обсуждалась, включить молодежную компоненту в повестку Восточного экономического форума. Уже принято решение о том, что одно из мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдёт на полях Восточного экономического форума", - прокомментировал глава Минвостокразвития.

В 2016 году Восточный экономический форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие Форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Находке нашли источник угольной пыли
17:40, 06 марта 2017 В Находке нашли источник угольной пыли

Материалы переданы в суд

Сбербанк запустил линейку премиальных кредитных карт с пониженными процентными ставками и повышенными бонусами
15:37, 06 марта 2017 Сбербанк запустил линейку премиальных кредитных карт с пониженными процентными ставками и повышенными бонусами

Карты доступны всем клиентам

Основатель Amazon заявил, что займется доставкой грузов на Луну
13:28, 06 марта 2017 Основатель Amazon заявил, что займется доставкой грузов на Луну

Посадочную площадку планируется организовать в районе кратера Шеклтон

Весь год доллар будет стоить 59 рублей
12:44, 06 марта 2017 Весь год доллар будет стоить 59 рублей

Курс валют на 6 марта

Как курс рубля влияет на жизнь приморцев
10:49, 06 марта 2017 Как курс рубля влияет на жизнь приморцев

Колебания валюты заставляет нервничать россиян

СМИ: Аппарат Госдумы будет реформирован
10:31, 06 марта 2017 СМИ: Аппарат Госдумы будет реформирован

Об этом рассказал источник, близкий к руководству нижней палаты

В свободном порту Владивосток еще не все возможности используются бизнесом
09:40, 06 марта 2017 В свободном порту Владивосток еще не все возможности используются бизнесом

Так, пока не востребован льготный ввоз иностранного сырья и оборудования