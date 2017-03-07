Акушеры и гинекологи будут принимать пациентов во Владивостоке по телефону

«Горячая линия» начнет свою работу 9 марта

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Консультация специалистов по вопросам репродуктивного здоровья женщин будет доступна по телефону. В четверг, 9 марта, в роддоме № 3 Владивостока будет открыта «горячая линия» для всех жительниц Приморского края. Акция приурочена к празднованию Международного женского дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на роддом №3.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, в рамках мероприятия все желающие смогут получить необходимые рекомендации от заместителя главврача КГБУЗ «ВКРД № 3» по лечебной работе Елены Кравченко, заведующей женской консультацией учреждения Марины Михайловой и заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Людмилы Матюшкиной. Такой состав экспертов позволит сделать общение с пациентами максимально полезным и информативным. «Подобные акции проходят у нас регулярно, с каждым разом привлекая все большее количество участниц, - подчеркнула Светлана Викторовна. – Во время работы линии мы принимаем звонки из разных уголков Приморья – от девушек и женщин преклонного возраста, от будущих мам и тех, кто только познал радость материнства. Кому-то нужно поделиться переживаниями и услышать мнение врача, кто-то нуждается в справочной информации или хочет узнать подробнее о видах помощи, которую оказывает именно наше учреждение, у кого-то на руках есть определенный диагноз, но требуется алгоритм последующих действий для выбора тактики и проведения лечения. Вопросы и проблемы у всех разные, и наша задача – приблизить женщин к их разрешению, в том числе – убедить пациенток в важности регулярных визитов к врачу».

Звонки на «горячую линию» в роддоме № 3 Владивостока будут приниматься 9 марта в течение нескольких часов – с 10 до 13. Телефоны для дистанционного консультирования - 8 (4232) 27-24-72, 2-27-24-72 или 89084465008, 2-96-50-08.