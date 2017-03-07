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Мастер-план Владивостока

Приморская столица может стать воротами, соединив Евразию и Тихий океан
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин мечтает вернуть Владивостоку славу настоящего международного города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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