Часть Владивостока останется без света во вторник, 7 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: 100-летия Владивостока пр-кт.100А, Адмирала Горшкова ул.22, 24, 30, 32, Васильковая ул.19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 27А, 37Б, Жемчужная ул.24, Камчатская ул.14, Кирова ул.25, Клубная ул.49Д, Надибаидзе ул.11, 17, Петропавловская ул.1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 5, 7, 9, Промышленная 1-я ул.3, Связи ул.1, Янтарная ул.10 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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