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Общество

Во Владивостоке сегодня сильный ветер

В крае местами небольшой снег
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -9...+2 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха в утренние часы -8...-10°C, днем -1...-3 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1...-3°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха около 0°C.

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