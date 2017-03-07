Во Владивостоке сегодня сильный ветер

В крае местами небольшой снег

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -9...+2 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха в утренние часы -8...-10°C, днем -1...-3 °C.



В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1...-3°C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха около 0°C.