Когда ЕГЭ в России 2017: утверждены сроки проведения ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ

Экзамены будут проводится в три этапа

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году уже утверждены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Минюст РФ зарегистрировал соответствующие приказы Минобрнауки РФ. В соответствии расписанием, экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Так, досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля, а основной - с 29 мая 2017 года по 1 июля. В Минобрнауки уточнили, что досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году начнутся с экзаменов по географии и информатике.



В случае, если ученик получил неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервный день, он сможет сдать ЕГЭ по по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период - с 5 по 16 сентября.



Выпускники 9-х классов будут сдавать ОГЭ. Он также пройдет в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 6 мая, основной - с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) - с 5 по 22 сентября.



Следует отметить, что в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, введен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.