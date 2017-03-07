Также стало известно, кто вообще занимается троллингом

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

"Жизнь не сложилась. Убей себя." Комментарии, подобные этому, появляются в Интернете очень часто, как в социальных сетях, так и на различных новостных сайтах. Иногда они могут носить нецензурный характер, а порой - непосредственно атаковать личность человека. Это примеры троллинга в Интернете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Многие полагают, что занимается этим небольшая группа людей-социопатов. Подобная точка зрения одно время усиленно продвигалась СМИ - в более ранних исследованиях показано, что в людях, проводящих досуг таким образом, присутствуют садизм и желание повышенного внимания к своей персоне. Однако нынешнее исследование, проведённое Стэнфордским университетом, демонстрирует: всё не так просто, как хотелось бы некоторым. и троллингом занимаются самые обычные люди, зачастую с семьями и с хорошо оплачиваемыми работами.

С чем же это связано? Более ранние исследования не были ошибочны полностью: в основе явления лежит плохое настроение. Чаще всего троллингом занимаются вечером и ночью, а реже всего - утром. Более того, есть и определённый день, в который это желание достигает своего пика - понедельник.

Также играет роль характер беседы. Если она изначально началась с подобного комментария, то, скорее всего, продолжится дальше в том же духе. И чем больше в ней будет троллинга, тем выше вероятность того, что другие участники поддержат его.

А потому, наблюдая за тем, как очередная интересная дискуссия скатывается в обмен остроумием, не следует воспринимать это на личный счёт. Вы, весьма вероятно, имеете дело не с социопатами, а с людьми, у которых не задался день. Поэтому и приходится наблюдать различные виды троллинга в Интернете.