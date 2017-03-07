В рамках всероссийской акции

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в период с 13 марта по 27 марта будет работать Всероссийская «горячая линия», посвященная вопросам безопасности пищевых продуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Жители края смогут получить консультации по вопросам нормативных требований к продуктам питания, получить рекомендации по их выбору, узнать куда обращаться в случае обнаружения некачественных продуктов в магазине, при необходимости будет оказана практическая помощь в разрешении возникших вопросов, относящихся к компетенции Управления.

Номера телефонов «горячей линии»:

- Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю 8 (423) 244-06-94, 244-25-51, 244-26-59, 243-93-81,

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» - 8 (423)271-21-54, 276-38-93.

Дополнительно Управление информирует, что для того чтобы в полной мере реализовать право потребителей на получение консультационной помощи функционирует Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП).

ГИР ЗПП состоит из 10 модулей, отдельного внимания потребителей заслуживает модуль «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям». В данном модуле размещается информация о выявленной некачественной продукции с указанием наименования, даты выработки, производителя, региона, в котором выявлена продукция, группе показателей, по которым не соответствует продукция (санитарно-химические, микробиологические показатели, показатели фальсификации). Также в модуле ГИР ЗПП «Результаты проверок» можно ознакомиться о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.