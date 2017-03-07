В Париже у россиянина украли часы Graham за 110 тысяч евро‍

Грабители с места происшествия скрылись

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в центре Парижа неизвестные отняли у россиянина наручные часы Graham стоимостью около 110 тысяч евро, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Parisien.

Инцидент произошел около 04:00 утра на проспекте Оперы в центре французской столицы. По предварительным данным, кражу совершили двое неизвестных, грабители сорвали с потерпевшего часы и благополучно скрылись с места инцидента.

Отметим, по данным французской прессы, в пятницу в центре Парижа неизвестные украли у гражданина Венесуэлы часы Audemars-Piguet стоимостью 200 тысяч евро.