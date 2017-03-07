Ольга Бузова отправилась в турне по России

Первый семинар состоится в Самаре

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

У известной телеведущей Ольги Бузовой очень плотный график. Девушка не перестает восхищать поклонников своим трудолюбием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Стоит отметить, что знаменитость не успев выступить на концерте в одном городе, уже летит в другой. Также девушка продолжает вести «Дом 2», записывать передачи и участвовать в фотосессиях.



На своей страничке в instagram сообщила, что едет в Самару. Там звезда будет давать семинар под названием «Мой путь к успеху».



«Дедушка Луи продолжает свое путешествие. Уже завтра я жду всех в Самаре на свой Семинар «Мой путь к успеху»,- поделилась Ольга.



Многие россияне хотели бы послушать Бузову и даже в чем-то повторить ее путь. Некоторых поклонников восхищает работоспособность телеведущей, а также то, что в тяжелые для себя времена она сумела подняться и пойти дальше, да еще и добиться такой популярности.



Однако нашлись и те пользователи, которые заявили, что не считают Ольгу Бузову успешным человеком. По их словам, быть известной, но не быть при этом счастливой – не есть успех.



Подчеркнем, поклонники знают, как тяжело звезде дается каждый шаг. Работа является именно тем, что помогает не думать о том, что произошло и как с этим жить дальше.

