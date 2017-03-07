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Общество

Около 110 человек погибли в Сомали за двое суток из-за голода

ООН борются с массовым голодом
Фото: nnm.me Фото: nnm.me
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Примерно 110 человек погибли в регионе Бай в Сомали за двое суток из-за голода, вызванного сильной засухой в стране. Об этом проинформировал премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


«Сложилась очень непростая ситуация для животноводов и их домашнего скота. Некоторые люди пострадали от голода и расстройств желудочно-кишечного тракта. В течение последних 48 часов в регионе Бай погибли 110 человек», - сообщил Хайре.

Премьер-министр также призвал граждан страны и мировое сообщество незамедлительно предпринять меры экстренной помощи.

«В свою очередь сомалийское государство сделает все возможное, чтобы улучшить ситуацию» - заявил он.

Стоит отметить, что в настоящее время страна страдает из-за эпидемии холеры, а также иных заболеваний, вызванных этим бедствием. Многие, особенно женщины и дети, сильно подвержены заболеваниям из-за хронического голода.

Эксперты Международной организации по миграции рассказали, что для помощи сотням тысяч наиболее уязвимых жителей Сомали необходимо 24,6 миллиона долларов. Еще 6 лет назад при схожих обстоятельствах погибли больше 250 000 человек.

Согласно данным ООН, более 20 миллионов жителей Йемена, Сомали, Южного Судана и северо-восточной части Нигерии испытывают острую нехватку продовольствия.

Сомали является одной из стран, которым предназначен пакет помощи общей суммой более 4 миллиардов долларов, выделенный ООН. Деньги должны пойти на то, чтобы избежать массового голода.

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