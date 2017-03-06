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Общество

Мамы Приморья могут выйти на пенсию раньше

Этим правом воспользовались более 14,4 тысяч человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Пенсионным законодательством Российской Федерации предусмотрен выход на пенсию ранее общеустановленного возраста для женщин, имеющих двух и более детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю, в настоящее время в Приморье этим правом воспользовались более 14,4 тысяч человек. Среди них 6 тысяч – многодетные матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, и более 8 тысяч – мамы, воспитавшие до 8 лет ребенка-инвалида с детства. Всего в 2016 году в досрочно вышли на пенсию 540 человек.

«Важным условием досрочного получения пенсии является наличие у женщины страхового стажа не менее 15 лет. При этом в страховой стаж также суммарно засчитываются отпуска по уходу за детьми (1,5 года за каждого ребенка, но не более 6 лет), если в этот момент она не являлась работником какой-либо организации», – прокомментировали специалисты ведомства.

В отделении также добавили, что за эти же периоды положены особые пенсионные баллы: за первого ребенка – 1,8, за второго – 3,6, за третьего и четвертого – 5,4 балла в год. Период ухода за ребенком-инвалидом также будет включен в страховой стаж женщины, и за каждый год ухода ей будет начислено 1,8 пенсионных балла.

Досрочную пенсию могут получить также матери, родившие двух и более детей, в случае наличия у них не менее 20 лет страхового стажа, 12 из которых был заработан в районах Крайнего Севера, либо 17 лет – в приравненных к ним местностях.

Отметим, в Приморском крае к местностям, приравненным к Крайнему Северу, относятся Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский районы и часть Красноармейского района.

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