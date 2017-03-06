Сахалинец требовал с девочек 11-13 лет их интимные фото

назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Собранные следственным отделом по Смирныховскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю села Буюклы, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц, не достигших четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста) и ч.1 ст. 242.1 УК РФ (распространение, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Следствием и судом установлено, что подсудимый с января по апрель 2016 года, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством личной страницы пользователя социальной сети осуществлял переписку с тремя девочками 11-13 лет на сексуальную тему, в ходе которой путем уговоров с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей склонял малолетних к совершению развратных действий сексуального характера, а именно требовал от них производить фотосъемку или видеосъемку своего тела, после чего отправлять ему на его сервис личных сообщений.

В феврале одна из девочек отказалась направлять подсудимому вышеуказанные материалы, из-за чего тот распространил среди её знакомых фото и видео материал.

Приговором Смирныховского районного суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.