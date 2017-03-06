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Общество

Владельцам торговых точек выписывают штрафы за неубранный снег

18 материалов об административных правонарушениях рассмотрела административная комиссия
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

62 протокола об административных правонарушениях было рассмотрено на минувшей неделе членами административных комиссий пяти районов Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Нарушителям административного законодательства выписаны штрафы на общую сумму 333 тысячи рублей.

18 материалов об административных правонарушениях рассмотрела административная комиссия Советского района. Из них семь материалов составлены на индивидуальных предпринимателей за нарушение статьи 7.21 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - нарушение иных правил в сфере благоустройства, в частности за неубранный снег. Предприниматели не очистили от снега и льда прилегающие к торговым точкам территории по следующим адресам: ул. Маковского, 192, 210, 212, ул. Кирова, 20-а, ул. Успенского, 98 и 106а, а также Русская, 66. На должностных лиц наложены административные штрафы в размере от 5000 до 5500 рублей.

Напомним, представители административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов города ежедневно следят за соблюдением гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства.

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