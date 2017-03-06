Самые актуальные события на VladNews за 6 марта

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Приморец задушил 18-летнюю девушку, а после рассказал своей матери, где спрятал тело
Подозреваемый задержан
Во Владивостоке пострадали два человека во время сноса склада на территории торгового порта
Пострадавшие были госпитализированы
Автомобилист сбил подростка в Приморье
Пострадавший госпитализирован
Житель Владивостока зарезал сына своей сожительницы
Уголовное дело направлено в суд
Серьезное ДТП произошло в Приморье
Обстоятельства случившегося выясняются
В преддверии 8 марта цветочные автоларьки заполонили Владивосток
Сколько придется потратить мужчинам на цветы
Прекрасная половина Приморья рассказала, чего хочет на 8 марта
Ответы оказались неожиданными
8 марта порадует владивостокцев теплой погодой
В отдельных районах края возможен небольшой снег