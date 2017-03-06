Самые актуальные события на VladNews за 6 марта

Ежедневный дайджест

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

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Приморец задушил 18-летнюю девушку, а после рассказал своей матери, где спрятал тело

Подозреваемый задержан

Во Владивостоке пострадали два человека во время сноса склада на территории торгового порта

Пострадавшие были госпитализированы

Автомобилист сбил подростка в Приморье

Пострадавший госпитализирован

Житель Владивостока зарезал сына своей сожительницы

Уголовное дело направлено в суд

Серьезное ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

В преддверии 8 марта цветочные автоларьки заполонили Владивосток

Сколько придется потратить мужчинам на цветы

Прекрасная половина Приморья рассказала, чего хочет на 8 марта

Ответы оказались неожиданными

8 марта порадует владивостокцев теплой погодой

В отдельных районах края возможен небольшой снег