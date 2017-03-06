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Один лесной пожар действует в Приморье

На сегодняшний день на территории края зарегистрировано 23 термические аномалии
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Пожар зарегистрирован на территории Тернейского района на площади 22 гектара, угрозы населённым пунктам нет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, данный пожар локализован, производится его тушение.

«В ликвидации пожара задействовано 13 человек и четыре единицы техники», – сообщили в ведомстве.

Всего начала года зарегистрировано три лесных пожара на площади 64 гектара, для тушения которых привлекалось 43 человека и семь единиц техники. На тушение палов пожарные подразделения с начала года выезжали 143 раза.

По данным космического мониторинга на сегодняшний день на территории края зарегистрировано 23 термические аномалии в девяти муниципалитетах.

«Термические аномалии – это наиболее опасные места в лесной местности, где могут возникнуть пожары», – в департаменте.

Все данные переданы в оперативные службы и главам районных администраций для контроля и своевременного принятия мер.

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