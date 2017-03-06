В генплане Владивостокской агломерации учтут все скверы, парки и зеленые зоны

Ведется большая работа по корректировке генерального плана правил землепользования и застройки

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В генеральном плане Владивостокской агломерации учтут все скверы, парки и зеленые зоны, это поставит жирную точку в «скверных войнах» – точечной застройке приморских городов, считает вице-губернатор края Эдуард Портнов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Сегодня в Приморье ведется большая работа по корректировке генерального плана правил землепользования и застройки Владивостока, Артема, а также Надеждинского и Шкотовского районов – эти четыре муниципалитета несколько лет назад объединили в агломерацию.

Как рассказали специалисты краевого департамента градостроительства, в документах приводятся в соответствие функциональное и территориальное зонирование, фактические границы земельных участков соотносятся с их практическим использованием, на карту наносятся крупные объекты, построенные за последние годы, такие как интегрированная развлекательная курортная зона Приморье, спортивно-туристический комплекс Примринг и другие.

«Новый генеральный план увязывает объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, что необходимо для дальнейшего комплексного развития территорий. Документ будет учитывать потребности жилых микрорайонов в социальной инфраструктуре, где уже сейчас или в перспективе понадобятся новые школы, больницы и детские сады. План дополнят информацией о градостроительных ограничениях, в том числе режимах охранных зон памятников истории и архитектуры, а также о зеленых зонах городов, для того, чтобы сделать застройку в этих районах невозможной», – пояснили в ведомстве.

Как подчеркнул вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов, на сегодняшний день многие скверы и парки находятся на территориях жилой застройки. В новом генплане зеленые зоны утвердят в статусе рекреационных территорий, что поставит жирную точку в «скверных войнах». Завершить работы планируется в четвертом квартале этого года.

Отметим также, что формирование генерального плана Владивостокской агломерации синхронизируют с работами по подготовке мастер-плана японской архитектурно-инжиниринговый компанией «Никкен Секкей ЛТД», разрабатывающей проект комфортной городской среды.