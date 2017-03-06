Хоббиты и драконы существуют, - ученые

Мифические существа внесли свой вклад в историю

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что мифические существа все-таки существуют, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Как оказалось, происхождение Хоббитов было доказано еще несколько лет назад, после того, как в индонезийских пещерах были найдены скелеты существ, общий рост которых составляет около 90 сантиметров. Вблизи от островов также найдены захоронения, возраст которых составляет около 12 тысяч лет. Специалисты предположили, что Хоббиты могут быть отдельным видом, как Неандертальцы.

Драконы также имеют свое место в истории, так как эти существа наносили атаки по объектам австралийских аборигенов. Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, куда пропали мифические существа. По описаниям в старых книгах, рост драконов достигал 8 метров, а из-за рта выделялась кислота, уничтожающая жертву.

Кракен жил в Индийском океане. Моряки при сближении с ним никогда не выживали, потому что мощь и размеры такого морского чудовища не имели себе равных. Амазонки также являются реальными. Их изучал еще несколько тысячелетий назад Геродот. В своих историях он предположил, что воинственный народ был захвачен жителями Евразийских степей. Амазонки в дальнейшем переселились на остров, который оберегали от любого вмешательства. Доспехи Амазонок обладают невероятной силой.

Лютоволки были намного больше нынешних волков. Известно, что такие персонажи становились героями многих мифических историй и фильмов, хотя об их силе ходят легенды. Сцила и Харидба обитали в акватории Испании. Вместе они топили морские корабли, проплывающие через гавань, а в их существование и до сих пор сложно поверить. Моби Дик является еще одним могущественным монстром морей и океанов. Это огромный кит-убийца, который заманивал моряков в безлюдную местность и уничтожал всё на своем пути.