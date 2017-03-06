В МФЦ Владивостока выбрали лучшее отделение по итогам февраля 2017 года

Конкурс на лучшее отделение стал уже традиционным

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» подведены итоги очередного конкурса «Лучшее отделение месяца», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

При определении победителя комиссия учитывает количество предоставленных услуг, время ожидания в очереди, среднюю нагрузку на одного специалиста, время оказания услуги, а также отзывы заявителей о качестве обслуживания и работе отделений.

В результате лучшим отделением МФЦ приморской столицы по итогам февраля 2017 года признано отделение № 1, расположенное по ул. Давыдова, 9 (руководитель – Ледовская Оксана Юрьевна). Коллективу отделения вручен вымпел победителя месяца.

Отметим, в книге отзывов и предложений этого отделения многими посетителями оставлены записи, выражающие благодарность специалистам центра за высокий профессионализм, грамотность, доброжелательность и вежливость, оперативное обслуживание, а также за квалифицированную помощь в оказании услуг.

Как рассказали в МКУ «МФЦ ВГО», конкурс на лучшее отделение стал уже традиционным. Он проводится каждый месяц с целью улучшения качества предоставления услуг, повышения профессионализма сотрудников, а также определения эффективности работы отделений центра.

Для информации:

Во Владивостоке работают пять отделений МФЦ и два территориально обособленных структурных подразделения - в поселке Трудовом и на острове Русском в поселке Экипажный. В настоящее время в МФЦ краевого центра гражданам предоставляют 165 государственных, региональных и муниципальных услуг.