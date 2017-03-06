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В Приморье в ДТП пострадал охотинспектор

Проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемный покой обратился мужчина, 1972 года рождения, с ушибом левого тазобедренного сустава, повреждение внутренней связки коленного сустава, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия выехали инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа отдела полиции. Было установлено, что в лесном массиве урочища ключа «Беленицкий» Чугуевского района водитель, управляя снегоходом «Буран» без государственного регистрационного номерного знака, не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, совершив наезд на старшего инспектора КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира» Приморского края. В результате потерпевший получил телесные повреждения и был направлен в медицинское учреждение.

Для проведения проверки по данному материалу вынесено определение о возбуждении дела об административном производстве. В настоящее время опрошены все участники инцидента. Установлена личность мужчины, управлявшего снегоходом. Им оказался житель села Самарка Чугуевского района.

В настоящее время назначено проведение автотехнической экспертизы. Направлен запрос в лечебное учреждение на истребование стационарной карты для проведения судебно- медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение для привлечения к ответственности виновного лица.

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