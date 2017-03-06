8 марта порадует владивостокцев теплой погодой

В отдельных районах края возможен небольшой снег

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Холодный поток воздуха в ближайшие дни станет постепенно трансформироваться в сторону тепла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Первые нотки тепла приморцы ощутят уже 8 марта, температура воздуха повысится на 3-5 градусов. Максимальная температура воздуха прогнозируется в пределах от +5 °C на юге и до −7 °C на севере Приморья. В отдельных районах возможен небольшой снег.

Во Владивостоке 8 марта переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура ночью −5…−7 °C, днём 0…+2 °C.

Во второй половине недели потепление продолжится. В дневные часы уже на большей части края фон температуры воздуха будет положительным: +1…+7 °C.