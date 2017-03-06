Новые авиарейсы из Владивостока презентовали туроператорам

Презентация была организована в два этапа

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Презентацию новых рейсов Владивосток-Комсомольск-на-Амуре и Владивосток-Токио (аэропорт Нарита) представила туроператорам авиакомпания «Аврора».

Презентация была организована в два этапа – в Комсомольске-на-Амуре и во Владивостоке. В мероприятиях приняли участие: руководство АО «Авиакомпания «Аврора», директор департамента международного сотрудничества Приморского края, вице-консул Японии во Владивостоке, представители Туристско-информационного центра Приморья, Управления по туризму Минкульта Хабаровского края, туристических агентств Приморского края, Комсомольска-на-Амуре

Новое комфортабельное воздушное судно Bombardier Q400, вместимостью до 70 пассажиров, привлекательная стоимость билетов на оба маршрута, удобные стыковки во Владивостоке с внутренними и зарубежными рейсами – новое предложение авиакомпании оказалось долгожданным и востребованным для дальневосточных туроператоров.

Что касается жителей Комсомольска-на-Амуре, то двухчасовой рейс «Авроры» во Владивосток, стоимостью от 2 900 рублей, – единственная альтернатива поездке в краевой центр Приморья на поезде, длительностью одни сутки, билет на который стоит около 5 000 рублей в одну сторону.

Представителям турагентств Комсомольска-на-Амуре была предоставлена возможность совершить полет на презентацию во Владивосток первым рейсом по данному маршруту и самим ощутить комфорт на борту нового и уютного самолета.

В открытом диалоге руководство и специалисты авиакомпании и приглашенные гости, заинтересованные в развитии туристического бизнеса в Приморье, обсудили важные тематические вопросы, аспекты новых направлений и дальнейшие возможные предложения авиакомпании по расширению карты полетов для удобства жителей Приморского края и Комсомольска-на-Амуре.

Такая масштабная презентация новых рейсов была организована авиакомпанией «Аврора» впервые. Встреча была продуктивной, предложения всех сторон будут учтены в дальнейших планах авиакомпании.