Завтра во Владивостоке будет морозно и ветрено

В крае существенных осадков не ожидается

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Минувшие выходные в Приморье были морозные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В некоторых районах края температура воздуха опустилась ниже −13…−19 °C, а в горных районах до −21…−28 °C. Немного теплее было на побережье, −7…−11 °C. Днём преобладающий фон температуры −2…−9 °C, на побережье южных районов до +2 °C. Местами на севере и юге края отмечался небольшой снег.

Во Владивостоке ночью и утром температура воздуха была −8…−11 °C, днем −2…−4 °C. Усиливал ощущение дискомфорта и свежий северный ветер.

Всему виной стал циклон, который уже несколько суток кружит в Охотском море.

Сегодня, 6 марта, преимущественно без осадков. Во второй половине дня воздух прогрелся до −2…−8 °C, на побережье около 0 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Максимальная температура воздуха −2…−4 °C.

Завтра в Приморским краем сохранится поле пониженного атмосферного давления. С севера время от времени будут смещаться гряды облачности, посыпая отдельные районы небольшим снегом. В ночные часы по-прежнему морозно: −12…−18 °C, в горных районах до −28 °C, на южном побережье −5…−11 °C. Днём −4…−9 °C, на юге и побережье −3…+2 °C.

Во Владивостоке 7 марта существенных осадков не ожидается. Ветер северный умеренный до сильного. Температура ночью и утром −9…−11 °C, во второй половине дня повысится до −1…−3 °C.