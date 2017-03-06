Во Владивостоке определились самые сильные представительницы слабого пола

Соревнования по джиу-джитсу прошли 4 марта

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В прошедшую субботу, 4 марта, во Владивостоке впервые состоялся женский турнир по джиу-джитсу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соревнования проходили при поддержке администрации краевой столицы на базе муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств и собрали более 50 представительниц слабого пола. Мероприятие, на котором девушки продемонстрировали свои бойцовские навыки, было посвящено Международному женскому дню.

Перед началом соревнований президент Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу Валерий Осокин и начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик поздравили участниц с первым женским турниром и пожелали девушкам успехов в спорте.

«Хочу всех поздравить с этим историческим событием для федерации. Я вспоминаю, как в начале пути у нас было практически такое же количество спортсменов мальчиков, как сейчас девушек на женском турнире. И тогда была только одна девушка, которой приходилось работать и трудиться на одном уровне с парнями. Популярность нашего единоборства выросла, и выросло количество прекрасных представительниц джиу-джитсу, которые ничуть не уступают в технике мужчинам», - рассказал Валерий Осокин.

«Мне приятно видеть, что на татами собралось такое количество спортсменок, которое позволило организовать отдельный турнир по джиу-джитсу и приурочить его к замечательному весеннему празднику – Международному женскому дню. Желаю проявить всю стойкость и силу духа, потому что в любых соревнованиях это очень важно», - отметила Юлия Вельбик.

Участницы соревнований сражались в дисциплине «kakuto kumite» (полноконтактный поединок с большой базой ударной и борцовской техники). Зрелищные и бескомпромиссные поединки девушек привлекли заметное количество зрителей, родственники и друзья поддерживали спортсменок громкими подсказками и крепкими объятиями, а проходящие по улице мимо спортзала люди не могли оторваться от окон.

По словам главного судьи соревнований Константина Грацаенко, в полноконтактном джиу джитсу в зависимости от возраста разрешены удары руками, ногами, коленями, борцовская техника - как в стойке, так и в партере. Возраст самых маленьких представительниц слабого пола на прошедших соревнованиях - десять лет. Популярность джиу-джитсу во Владивостоке растет, также растет и количество девушек, которые хотят научиться постоять за себя. Женский турнир станет традиционным и будет проводиться каждый год в преддверии 8 Марта.

Помимо тренеров за спортсменок переживали их родители, которые также принимали активное участие в подготовке девочек к этому жесткому и нелегкому виду спорта, поэтому все участницы соревнований, независимо от возраста, были нацелены только на победу и возможность показать, что в техники боевых единоборств женщины нисколько не уступают мужчинам.