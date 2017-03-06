Владивостокцы почти год не могут сладить с пенсионеркой, торгующей тухлым мясом 16:04, 06 марта Владивостокцы почти год не могут сладить с пенсионеркой, торгующей тухлым мясом
В Приморье задержана мошенница, 15:37, 06 марта В Приморье задержана мошенница, "устраивавшая на работу" в Азию
Во Владивостоке пострадали два человека во время сноса склада на территории торгового порта 14:59, 06 марта Во Владивостоке пострадали два человека во время сноса склада на территории торгового порта
Новостная лента
Март, 06 понедельник
16:13
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
16:13
Прекрасная половина Приморья рассказала, чего хочет на 8 марта Эксклюзив
16:13
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
16:04
Владивостокцы почти год не могут сладить с пенсионеркой, торгующей тухлым мясом
15:52
Возможно ли выжить в падающем лифте Видео
15:37
В Приморье задержана мошенница, "устраивавшая на работу" в Азию
15:37
Сбербанк запустил линейку премиальных кредитных карт с пониженными процентными ставками и повышенными бонусами
15:18
В Приморье задержан наркоман с гашишем
15:05
Фотовыставка «Alter Ego» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке Фото
14:59
Во Владивостоке пострадали два человека во время сноса склада на территории торгового порта
14:54
Российский спецназ принял анатомическую форму на вооружение Фото
14:48
Грабители-рецидивисты задержаны в Приморье
14:46
За неделю во Владивостоке произошло 506 аварий Эксклюзив
14:41
Два интернета: «Ростелеком» делает домашний интернет мобильным
14:32
Мужчина пострадал в тяжелой аварии с участием грузовика во Владивостоке
14:18
Опасный рецидивист осужден в Приморье
14:14
Во Владивостоке за выходные произошло более 100 аварий Эксклюзив
13:52
Специалисты раскрыли тайну гибели «Титаника»
13:42
Пенсионерка пострадала под колесами малолитражки во Владивостоке Эксклюзив
13:36
В преддверии 8 марта цветочные автоларьки заполонили Владивосток
13:30
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
13:28
Основатель Amazon заявил, что займется доставкой грузов на Луну
13:15
Определен пятый участник II чемпионата Владивостока по лапте среди подростков Фото
13:06
Во Владивостоке осужден мужчина за неоднократную «пьяную» езду
12:50
В столкновении трех авто во Владивостоке пострадала женщина-пассажир Эксклюзив
12:44
Весь год доллар будет стоить 59 рубля
12:37
Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации города с японскими коллегами
12:28
Автомобилист сбил подростка в Приморье
12:26
Огласили приговор Нонне Лепехиной, сбившей пару на пешеходном переходе Видео
12:15
В Приморье на ходу загорелся мусоровоз Фото
12:05
Как питаться после родов, чтобы постройнеть?
12:04
Как по закону должны работать интернет-магазины
11:52
Стало известно, кто обычно занимается порноместью
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Сбербанк запустил линейку премиальных кредитных карт с пониженными процентными ставками и повышенными бонусами

Карты доступны всем клиентам
Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Сбербанк запустил линейку премиальных кредитных карт. Линейка представлена тремя продуктами: VisaSignatureи WorldMasterCardBlackEditionс повышенным начислением бонусов «Спасибо», а также VisaSignatureАэрофлот с начислением 2 миль за каждые 60 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

По картам новой линейки Сбербанк установил сниженные процентные ставки на 4-8 п.п. по сравнению с существующим предложением банка. Ставки по новым картам составляют 21,9% для клиентов с предодобренным предложением и 25,9% без него. Также по новым картам Сбербанк в 5 раз увеличил кредитный лимит – максимально возможный лимит составляет 3 млн. рублей (лимит для карт Сбербанка вне новой линейки – 600 тыс. руб.). Льготный период составляет 50 дней.

Карты с большими бонусами – VisaSignatureи WorldMasterCardBlackEdition доступны всем клиентам и позволяют возвращать до 10% от стоимости покупок. При оплате на любых автозаправках, а также за поездки на такси Gettи Яндекс.Такси держатель карты получит 10% от суммы чека бонусами СПАСИБО, при оплате во всех кафе и ресторанах — 5%, при покупках в любых супермаркетах — 1,5%. За все другие покупки Сбербанк начислит 0,5%. Один бонус СПАСИБО равен одному рублю скидки.

Премиальная карта Visa Signature Аэрофлот доступна клиентам Сбербанка, имеющим персональное предложение. При оформлении карты клиенту начисляется 1000 приветственных миль, а при оплате покупок картой её держатель получает 2 мили за каждые 60 рублей.

Для оформления новых кредитных карт не нужно оформлять пакет услуг, нет требования по поддержанию минимальной суммы остатков на счетах/вкладах или по минимальному безналичному обороту.

«Кредитные карты уже не «запасной кошелек», а повседневный инструмент для оплаты любых покупок. Чтобы клиенты с высоким уровнем дохода имели под рукой карту, удовлетворяющую их потребности, мы запустили линейку премиальных продуктов с кредитным лимитом до 3-х миллионов рублей, а для извлечения выгоды из повседневных расходов, мы снизили процентные ставки и помогаем вернуть до 10% от покупок. Профиль клиентов, для которых разрабатывались новые продукты, и текущая ситуация на рынке позволили нам предложить сниженные ставки и увеличенные лимиты по премиальным кредитным картам», – комментирует Игорь Ковалев, Исполнительный директор-начальник отдела развития кредитных карт Сбербанка.

Подробнее о картах — на сайте.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Основатель Amazon заявил, что займется доставкой грузов на Луну
13:28, 06 марта 2017 Основатель Amazon заявил, что займется доставкой грузов на Луну

Посадочную площадку планируется организовать в районе кратера Шеклтон

Весь год доллар будет стоить 59 рубля
12:44, 06 марта 2017 Весь год доллар будет стоить 59 рубля

Курс валют на 6 марта

Как курс рубля влияет на жизнь приморцев
10:49, 06 марта 2017 Как курс рубля влияет на жизнь приморцев

Колебания валюты заставляет нервничать россиян

СМИ: Аппарат Госдумы будет реформирован
10:31, 06 марта 2017 СМИ: Аппарат Госдумы будет реформирован

Об этом рассказал источник, близкий к руководству нижней палаты

В свободном порту Владивосток еще не все возможности используются бизнесом
09:40, 06 марта 2017 В свободном порту Владивосток еще не все возможности используются бизнесом

Так, пока не востребован льготный ввоз иностранного сырья и оборудования

Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет
18:27, 05 марта 2017 Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет

Участие в опросе может принять каждый желающий

Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости
01:46, 04 марта 2017 Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости

Прибавка будет скромной