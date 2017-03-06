Возможно ли выжить в падающем лифте

Прыжок может оказаться не лучшей идеей

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Что делать, если вы оказались в лифте, падающем с ускорением вниз? Есть ли шанс выжить в такой ситуации?

Представьте себе, что вы едете в лифте и уже поднялись достаточно высоко. Посещала ли вас в таких ситуациях мысль о том, что лифт может сломаться и вы начнете падать? Несмотря на то, что в лифте предусмотрены все возможные системы, не позволяющие ему упасть, это все же может случиться, пусть шанс и очень мал. Скорее всего, вы думаете, что лучшим способом выжить в этом случае станет прыжок незадолго до столкновения лифта с дном шахты. Однако это не самая лучшая идея. Портал Naked Science подготовил очередной перевод нового выпуска передачи SciShow, ведущий которой расскажет на этот раз о том, как устроен лифт и как выжить при его падении, сообщает РИА VladNews.