В Приморье задержан наркоман с гашишем

Попытка сбросить сверток не помогла

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Уссурийского линейного отдела МВД на транспорте был остановлен 28-летний житель города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. При обращении к нему сотрудников полиции мужчина сбросил на землю бумажный сверток. При осмотре свертка в нем обнаружено гашишное масло весом около одного грамма.