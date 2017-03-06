В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Уссурийского линейного отдела МВД на транспорте был остановлен 28-летний житель города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. При обращении к нему сотрудников полиции мужчина сбросил на землю бумажный сверток. При осмотре свертка в нем обнаружено гашишное масло весом около одного грамма.
В Приморье задержан наркоман с гашишем
Попытка сбросить сверток не помоглаВладивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.
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