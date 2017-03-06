Владивостокцы почти год не могут сладить с пенсионеркой, торгующей тухлым мясом 16:04, 06 марта Владивостокцы почти год не могут сладить с пенсионеркой, торгующей тухлым мясом
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Владивостокцы почти год не могут сладить с пенсионеркой, торгующей тухлым мясом

Женщина попала в череду скандалов - но не сдается и торгует дальше
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Владивостокцы почти год, с апреля 2016 года, не могут сладить с пенсионеркой из поселка Ярославский, торгующей тухлым мясом во дворе дома по проспекту 100-летия Владивостока, 30"б", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Инспекторы ведомства уже пять раз составляли протоколы на гражданку, торгующую мясом с душком "с колес", - но та не сдается: она не платит штрафы, жалуется на отсутствие ветеринарных документов на молоко, сметану, творог, мясо и красную икру у соседей по автоприлавку, при этом продолжая продавать доверчивым покупателям сырую и копченую свинину сомнительного качества.

Автомобиль женщины не оборудован никакими холодильными установками. Владелица не считает нужным обзаводиться оборудованием, даже при том, что порой теряет товар. Так, после первой официальной жалобы гражданина на покупку мяса с устойчивым неприятным запахом в  апреле, женщина попала в поле зрения надзорных органов. Ее заставили уничтожить мясо на месте.

"Ни выписанный штраф, ни жалобы администрации Первореченского района на стихийную торговлю у административного здания с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, на женщину влияния не возымели. Не желая торговать своей продукцией на продуктовом рынке или в специально оборудованном месте, пенсионерка снова появилась на "своей" точке. Получая штраф за штрафом, упрямая предпринимательница продолжала торговлю," говорится в сообщении Россельхознадзора.

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