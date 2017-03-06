Во Владивостоке пострадали два человека во время сноса склада на территории торгового порта

Пострадавшие были госпитализированы

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В воскресенье, 5 марта, два человека пострадали во время сноса склада на территории Владивостокского морского торгового порта, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел во время планового демонтажа склада. Двое сотрудников подрядовой организации были госпитализированы с ушибами в результате обрушения здания.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ВМПТ, на период демонтажных работ с компанией подрядчика был заключен договор, в результате чего данная территория была передана в пользование подрядчика. Поэтому администрация Владивостокского морского торгового порта ответственности за случившееся не несет.